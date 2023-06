(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nonostante sia scomparso l'altro ieri, sono tanti, troppi, anche se con toni diversi, i commenti al veleno contro Silvio Berlusconi. Tra le più discutibili vanno registrate certamente le parole di Tomaso Montanari, quelle di Rosy Bindi e la vignetta di di Vauro, accompagnata da una frase discutibile: “Ma non sono sempre i migliori che se ne vanno?”.

Sul tema è intervenuto, sempre attraverso i social, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, che ha risposto all'esponente della Lega con parole davvero poco eleganti. 'Susanna ...Negli Emirati, sottolinea l'articolo, 'non hanno per nulla dimenticato gli sgarri combinati da Gigino all'epoca del Conte - bis quando, per dare seguito alle follie grilline sulla ...Sul tema è intervenuto, sempre attraverso i social, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, che ha risposto all'esponente della Lega con parole davvero poco eleganti. 'Susanna ...