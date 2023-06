Ilaria De Rosa | l’hostess condannata cosa ha fatto? Ecco tutta la storia | sentenza e condanna

(Di mercoledì 14 giugno 2023)Deè la hostess 23enne della compagnia aerea Avion Express; la ragazza è stata arrestata in Arabia Saudita, a Gedda, all’inizio del maggio scorso. L’accusa che pende su di lei è quella di esser stata in possesso di stupefacenti: la diretta interessata ha smentito quanto dichiarato dalle forze dell’ordine del Paese. La...

Estratto dell'articolo di Denis Barea per il 'Corriere della Sera'

De Rosa ha sempre ripetuto: 'Io con la droga non c'entro'. E lo ha ripetuto anche davanti al giudice di Jeddah, in Arabia Saudita, dove era stata arrestata.

È stata condannata a sei mesi di carcere Ilaria De Rosa, l'hostess 23enne, originaria del Veneto, arrestata a maggio con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Lei ha sempre negato le accuse ma adesso dovrà scontare la pena.

Condannata a sei mesi di carcere per detenzione di stupefacenti. Questa la gravità della sentenza pronunciata contro Ilaria De Rosa, hostess trevigiana di 23 anni, trovata il 4 maggio dalla polizia saudita con uno spinello nascosto nel reggiseno. Lei si è sempre professata innocente. Le crede la madre, Marisa Boin.

Ilaria De Rosa, 23 anni, ha sempre negato le accuse ma adesso dovrà scontare la pena, in un carcere a 60km da Gedda ...Ilaria De Rosa, l’hostess italiana proveniente dalla provincia di Treviso, è stata condannata a sei mesi di prigione in Arabia Saudita con l’accusa di possesso di stupefacenti, un’accusa che respinge.