Il volto allo specchio | cosa rivela a medici e neuro scienziati

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il, un dialogo trana,scienze e arte è il convegno dedicato oggi dall’Università San Raffaele di Milano all’incontro tra, filosofi, studiosi d’arte e. Perché se nulla più del viso esprime l’individualità di ciascuno, il ritrovare in sé le somiglianze con gli altri è il primo modo di mettersi in relazione. Per questo lo scrutinio delha da sempre interessato filosofi artisti e. Per leggervi gli uni la singolarità del soggetto, gli altri i tratti comuni di una patologia. A loro si aggiungono oggi iche studiano come funziona la capacità di riconoscimento facciale esercitata dal nostro cervello. Il ...