Il vero merito di Berlusconi? Aver disinnescato la secessione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Che l’Italia degli ultimi 30 anni sia stata l’Italia di Silvio, non ci piove. Che l’Italia si sia divisa – in parte lo è tuttora – traani e anti-ani è quasi un’ovvietà. Che, con le sue tv e il suo stile di vita, abbia inciso sul costume nazionale più di chiunque altro, è altrettanto notorio. Che la stessa Europa si sia spaccata sul Cavaliere, si è visto più volte. Per non parlare della conta dei meriti e demeriti del Cavaliere, quasi sempre al centro di controversie di ogni tipo e di scontri politici a oltranza. Non c’è un’iniziativa, un tema, un fatto, ascrivibili al fondatore di Forza Italia, su cui, per così dire, si sia formata un’interpretazione condivisa. In attesa, probabilmente, dei verdetti più ponderati che pronuncerà la Storia. Eppure c’è un argomento su cui destra ...