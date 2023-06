Il Terziario verso la sostenibilità | ma gli investimenti sono ancora pochi e lenti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La, emersa con tutta la sua urgenza con i rincari energetici, resta un tema centrale, anche in avvicinamento agli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per sondare il rapporto tra imprese dele rispetto dell’ ambiente, Ascom Confcommercio Bergamo, nell’ambito dell’Osservatorio congiunturale affidato a Format Research, ha invitato un campione rappresentativo di imprese del commercio, turismo e servizi, a rispondere sul tema della. La maggioranza delle imprese deldella provincia di Bergamo ritiene che la propria azienda sia molto o abbastanza sostenibile ( è così per il 56,9% degli imprenditori). Negli ultimi due anni però solo una minoranza delle imprese, il 16%, ha investito sulla. Non manca tuttavia un 10% che pensa di iniziare a ...

... per sondare il rapporto tra imprese dele rispetto dell' ambiente, Ascom Confcommercio ... Il percorsola sostenibilità non è tuttavia privo di ostacoli: il 45 per cento ha incontrato ......lavorative delmostrano l'inadeguatezza di ampia parte del nostro patrimonioe ... emerge che le prospettive per il 2023 si orientanoun cauto ottimismo, con incremento delle ......lavorative delmostrano l'inadeguatezza di ampia parte del nostro patrimonioe ... emerge che le prospettive per il 2023 si orientanoun cauto ottimismo, con incremento delle ...

Il terziario bergamasco va verso il green, ma a rilento. Ecco i motivi Prima Bergamo

il sondaggio di Ascom per fare il punto sul livello di sostenibilità delle imprese della provincia che si occupano di commercio, turismo e servizi ...In particolare, Bo ha sottolineato come da positive sinergie sia stato possibile attuare iniziative importanti, sia a favore delle imprese, sia verso l’intera collettività. Tra le altre autorità ...