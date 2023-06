Il l eader nordcoreanoJong Un ha inviato unal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia, esprimendo il pieno sostegno e la solidarietà al popolo russo nella difesa della ...E' quanto scrive il leader nordcoreanoJong Un in uninviato al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia. 'Oggi la lotta del popolo russo contro le ...Il l eader nordcoreanoJong Un ha inviato unal presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia, esprimendo il pieno sostegno e la solidarietà al popolo russo nella difesa della ...

Il telegramma di Kim a Putin: si rafforza l'asse Pyongyang-Mosca Inside Over

La Corea del Nord, e quindi il suo supremo leader Kim Jong-un, non hanno mai nascosto la vicinanza a Vladimir Putin, il presidente della Russia, riguardo all’aggressione moscovita dell’ Ucraina inizia ...Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un telegramma al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia, esprimendo il pieno sostegno e la solidarietà al popolo russo ne ...