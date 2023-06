Il sondaggio | un elettore di FI su 2 sogna Marina Berlusconi leader Barelli | “Argomento non affrontato”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nelle riflessioni che, inevitabilmente, si sono aperte sul futuro di Forza Italia torna a circolare il nome di, da sempre e a più riprese indicata da molti come possibile candidata alla sostituzione del padre alla guida del partito. Il tema oggi è stato investigato da Repubblica anche con un, realizzato da Noto, dal quale emerge che fra gli elettori azzurri il 54% auspica che a guidare il partito resti un, “ad esempio la figlia”, come recita la domanda. Il 34%, invece, vorrebbe che fosse un politico. Ilsull’ipotesi dialla guida di FI Com’è arcinoto,è stata più volte chiamata in causa nel dibattito pubblico sul tema. Mai però si è pronunciata in questo ...