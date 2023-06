Il raggio traente a breve non sarà più fantascienza

Avrete visto ilmolte volte all'interno della fantascienza. Il dispositivo, infatti, può teoricamente spingere e tirare oggetti a distanza senza entrarci in contatto. Adesso, così come la scienza di ...Più grandi dei Beaver, con un'ala da 4,2 metri e una lunghezza di 3,7 metri, hanno un'elicanella parte anteriore del velivolo e possono trasportare fino a 20 chili di carico, con und'...La prima cosa che balzava agli occhi è che non c'era più il cavo. Vedendo che il cavo ... apocalittica: c'erano corpi sparsi ovunque, in undi 70 - 80 metri dalla cabina, alcuni dei ...

Il raggio traente della fantascienza è realtà, ma servirà per la ... Everyeye Tech

Tom's Hardware vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. Scopri di più Un gruppo di ingegneri è al lavoro su un dispositivo chiamato “ra ...Avete presente il raggio traente della fantascienza che si può vedere in Star Trek Potrebbe essere realtà... ma per la spazzatura spaziale.