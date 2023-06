Il Papa sarà dimesso nei prossimi giorni

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - "Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i". Lo comunica il direttore della Sala Stampa della santa Sede Matteo Bruni. "Durante la mattinata il Santo Padre si è dedicato all'attività lavorativa. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucarestia". Il 7 giugno il Pontefice è stato sottoposto al Policlinico Gemelli ad un intervento di tre ore, in anestesia generale. L'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi non ha registrato complicazioni. A effettuare l'intervento la stessa equipe che ha seguito ilFrancesco per due anni, guidata dal professor ...