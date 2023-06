Il nuovo osservatorio che ci aiuterà a scoprire la forma dell’universo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’Extremely Large Telescope (ELT), conosciuto anche come European-Extremely Large Telescope (E-ELT), è un telescopio di prossima generazione progettato per rivelare i segretiin modo senza precedenti. Dotato di un diametro dello specchio primario di 39 metri, l’ELT rappresenta un notevole passo avanti nell’osservazione astronomica. La sua struttura principale ospita i cinque specchi e la tecnologia ottica che permettono di catturare immagini di straordinaria nitidezza e dettaglio. Questo telescopio è progettato per superare le sfide dell’atmosfera terrestre attraverso l’utilizzo di sofisticate tecnologie di “adaptive optics“, che compensano la turbolenza atmosferica e garantiscono immagini più migliori rispetto a qualsiasi altro telescopio. Proprio per questo, oggi parliamo delche ci ...