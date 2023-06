Il Notaresco riparte per il prosismo torneo di Serie D con un sannita sulla panchina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente delLuigi Di Battista, con grande soddisfazione, a seguito di un proficuo e costruttivo incontro, comunica che per la prossima stagione calcistica si ripartirà ancora dal DG Alfredo Natali, dal DS Andrea Masciangelo e da mister Alessandro Bruno. La notizia era nell’aria già da alcuni giorni ma ora è ufficiale, colcalcio che ripartirà dalla stessa guida tecnica e dirigenziale in continuità con la scorsa stagione, con l’obiettivo di disputare più tranquillamente dal punto di vista della classifica e cercando di togliersi qualche soddisfazione in più. Soddisfatto delle conferme il Presidente Luigi Di Battista: “Ripartiamo tutti insieme in continuità con la scorsa stagione, puntando molto sui giovani come vuole anche il mister. Sono contento che siamo rimasti uniti, da subito ho voluto puntare ...