(Di mercoledì 14 giugno 2023) Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport , però, la prima offerta dovrebbe semplicemente fare da apripista per una trattiva vera e propria . Cifra destinata a salire?. Non è da escludere, ...

- Inter, primi contatti per Barella. Intermediari delal lavoro per valutare le possibilità di portare in Premier League Nicolò Barella . I contatti tra i due club sarebbero stati ...Le offerte, d'altronde, non mancano: Psg, Milan, Arsenal, Juve e. Ma tra i tanti litiganti alla fine potrebbe spuntarla un candidato a sorpresa. EMERY IN POLE - Dopo aver ottenuto il pass ...Per la difesa del Milan si sono fatti tantissimi nomi dopo aver perso Sven Botman , inseguito a lungo ma alla fine andato al. Come riporta Sportmediaset , a tre settimane dalla chiusura ...

Il Newcastle irrompe su Barella: pronta maxiofferta all'Inter, i tifosi adesso tremano Virgilio Sport

Il Newcastle avrebbe avviato i colloqui con l'Inter per Barella. Respinta una prima offerta da 50 milioni di sterline. La notizia scatena i tifosi sui social ...Non soltanto il Manchester United su Kim min-Jae del Napoli. I Red Devils da oramai diverse settimane sono in testa alla corsa per il centrale coreano, ma nelle ultime ore ci sono sussurri di affare s ...