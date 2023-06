Il Napoli riemerge 33 anni dopo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 14/06/2023 In onda alle 20:37 CEST I partenopei tornano in vetta alla Serie Aun brillante percorso con Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia come nomi propri di spicco Questo è il terzo Scudetto della sua storia, il primo senza Diego Armando Maradona ilha riassaporato la gloria 33con il terzo scudetto della sua storia, il primo senza Diego Armando Maradona. L’ente partenopeo, leader in Serie A per 36 delle 38 giornate giocate, si è affermato come campione d’italiauna brillante stagione con l’allenatore Luciano Spalletti e il duo d’oro formato da Vittorio Osimhen E Kvaratskelia come nomi propri importanti. Mancavano cinque giorni alper alzare uno scudetto che gli resisteva dal ...