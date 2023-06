Conclusione di anno scolastico con premiazioni sportive per l'Istituto "" di Asti. Nella mattinata di venerdì 9 giugno, ultimo giorno di scuola, nel cortile della succursale dell'Istituto "", in via Gabiani, è andata in scena la premiazione delle allieve e degli allievi che, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, hanno preso parte alle diverse competizioni sportive studentesche, ...... durante la quale molti fedeli venuti a piedi riprendono la via deitornando a casa. La ... La cerimonia di conferimento del titolo di Anzinese Benemerito , con cui il paesele persone che ...... durante la quale molti fedeli venuti a piedi riprendono la via deitornando a casa. La ... La cerimonia di conferimento del titolo di Anzinese Benemerito , con cui il paesele persone che ...

Il Monti premia i suoi giovani atleti - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti

Il film di Roberto Zazzara Carne et Ossa, al cinema in autunno, verrà presentato in anteprima a Pescara in occasione dei premi Internazionali Flaiano.Conclusione di anno scolastico con premiazioni sportive per l’Istituto “Monti” di Asti. Nella mattinata di venerdì 9 giugno, ultimo giorno di scuola, nel ...