Il mausoleo di Silvio Berlusconi e l’ironia di Montanelli | «Un sarcofago da faraone»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilche si trova a Villa San Martino in quel di Arcore molto probabilmente non servirà a seppellire. Perché l’opera non ha i permessi per ospitare i morti fuori dal cimitero. A costruirlo è stato lo scultore Pietro Cascella. Lo ha completato nel 1993. Ma già alla fine degli anni Ottanta i lavori erano a buon punto. Tanto che c’è un episodio ricordato dal giornalista Indronelle sue memorie “Indro 900” pubblicate da Rizzoli e riprese oggi dal Fatto Quotidiano. Gli aneddoti dell’ex direttore de Il Giornale partono dal 1977. Ovvero da dopo l’attentato chesubì da parte delle Brigate Rosse. Nell’occasione, durante il ricovero nella clinica La Madonnina, al giornalista fece visita proprio: «Non riuscivo più a staccarmelo dal letto. ...

2023 - 06 - 14 07:30:13 Ad Arcore ilche si fece costruire (ma dove forse non potrà stare)Berlusconi con ogni probabilità non potrà essere sepolto nelche lo stesso leader ...Quelli cheBerlusconi avrebbe voluto rincontrare persino nell'ora della morte, giunta in un attimo come accade per tutti, e che avrebbe voluto riunire nelcostruito all'interno della ...Racconta Emilio Fede che quandoBerlusconi lo portò per la prima volta a vedere ilche si era fatto costruire nel giardino di Arcore aveva una grande preoccupazione: "Non è che qui sotto fa troppo freddo". È lì che ...

Silvio Berlusconi e la sua "Volta Celeste": il mausoleo nella villa ad Arcore Today.it

Nel bel mezzo di Villa San Martino ad Arcore sorge un vero e proprio mausoleo funebre, costruito in puro marmo e ideato da Silvio Berlusconi per ...Racconta Emilio Fede che quando Silvio Berlusconi lo portò per la prima volta a vedere il mausoleo che si era fatto costruire nel giardino di Arcore aveva una grande preoccupazione: “Non è che qui sot ...