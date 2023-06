Il Manchester United ha cancellato Osimhen dalla sua lista di mercato Manchester Evening

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è un giocatore unico per il Napoli. E quando si fa, purtroppo, non è mai semplice poter sostituire chi ha lasciato un’impronta così grande nella squadra. Tuttavia, con una stagione come quella realizzata da Victor, è impossibile non considerare le proposte didei grandi club europei. Club che, in questa nuova era calcistica, non si fanno problemi a spendere ingenti somme. Tra i club interessati, ci sono i Reds di. PerNews il club deve investire prima di tutto in un attaccante: “Ma oltre Kane, e forse, ogni altro attaccante ha dei rischi. Murtough e il suo team devono dare a Ten Hag l’opzione che si adatta al suo stile, aggiungendo ritmo di lavoro ...