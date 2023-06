Il libro dell’ex ministro Quagliariello | “Sugli A16 aveva ragione il Napolista | noi a Dimaro li sfottemmo”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Giovedì 15 giugno, dalle 18 alle 22, allo “Chalet del lago” in piazza Terracini, all’Eur di Roma, si terrà la festa per lo scudetto del Napoli Club Parlamento. Alle 18 c’è la presentazione deldi Gaetano“Scusa papà ma tifo Napoli” (Rubbettino) con interventi di Bruno Frattasi, Anna Maria Parente, Sandro Ruotolo coordinati da Fabrizio d’Esposito. Massimo Perrino leggerà le sue poesie su Napoli e sul Napoli. Ospite d’onore: Gigi D’Alessio. Di seguito la recensione. Quando il tifo è romanzo personale di formazione (continua), allora anche la storia più laterale, talvolta dimenticata, può diventare una pietra preziosa e luccicante. Si prenda il gol che Ruben Maldonado segnò a Lucca, contro la squadra autoctona. Era l’autunno del 2005. I primi tempi di Aurelio De Laurentiis e del Napoli Soccer. La serie C. Maldonado, difensore ...

