Il gioco delle illusioni di Maria Sole Ferragamo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È disponibile in edicola, insieme a Panorama e La Verità il nuovo numero di Panorama Collezione dedicato all’ospitalità, intitolato «Notti stellate». Al nuovo indirizzo cult di Milano - il Portrait - nasce la prima boutique di gioielli di. Un luogo fatto di incanto e illusione che gioca con forme e volumi, leggeri come un soffio di vento e morbidi come una nuvola. Il poliedrico spazio porta la firma dello studio Fondamenta - di Francesca Gagliardi e Federico Rossi - e ospita il primo negozio fisico di SO-LE Studio, il brand nato dalla fantasia di. «Considero i miei gioielli degli organismi viventi e per il mio primo negozio ho voluto ricreare proprio la sensazione di essere all'interno di un organismo vivente. Uno spazio che si muove, respira e si trasforma così come ...