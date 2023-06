Il funerale di Silvio Berlusconi | chi c' è nel Duomo di Milano

Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per i funerali diBerlusconi con la maglia con la scritta 'Io non sono in lutto'. "Perche - ha spiegato Silvia ... Hanno deciso per ildi ...AGI - Un 'in piazza' , con i maxi schermi , e la folla sotto la Madonnina. È tutto pronto a Milano per l'ultimo saluto aBerlusconi . Per i funerali di Stato, oggi alle 15 in Duomo, le massime ...Gli arrivi in Duomo LA FOTODIRETTA LA DIRETTA IL LIVEBLOG 14: 46 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto al Duomo di Milano dove parteciperà aldiBerlusconi. ...

Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: la diretta TGCOM

Milano, 14 giu. (askanews) - È stato riaperto poco dopo le 13.30, l'ingresso del Duomo di Milano. È così cominciato l'afflusso di personalità politiche, dello spettacolo e dell'economia che ...Milano, 14 giu. (askanews) - "Avevo un rapporto assolutamente affettuoso, ci sentivamo e mi chiamava. Ricordo la genialità, la voglia di fare e la positività. Lui è sempre stato vicino al Veneto, con ...