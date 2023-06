Il figlio viene bocciato e i genitori vanno a scuola e insultano i docenti | interviene la Polizia

... con la sua scomparsa, alMassimo. Il pacchetto di Fininvest vale 1,8 miliardi, per una ...Sera " poiché il fondatore deteneva il 61% questo significa che circa il 40% (di Fininvest ndr)...... l'amore di Cage per Superman è talmente profondo che l'attore ha chiamato suoKal - El. ... È la prima volta che al suo personaggio, ironico e stravagante,dedicato un intero film. Nei mesi ...... possono essere seguite in televisione e non solo sui canali Mediaset, guidati da suoPier ... L'edizione di Studio Aperto delle 18,30 si allunga fino alle 19,20 mentre il Tg4trasmesso con ...

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara ... Fanpage.it

Il tutto inizia quando una sera, da un balcone di una elegante casa di Bilbao, precipitano prima una donna e poi un uomo: il figlio, quasi un ragazzo, viene ritenuto l’assassino, viene ...Indice dei contenuti1 Chi l’ha visto 14 giugno, la scomparsa di Kata2 La pista investigativa che porta a Bologna3 Chi l’ha visto 14 giugno, Daniele Potenzoni Condividi su Chi l’ha visto, storico pr ...