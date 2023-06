Il feretro di Berlusconi arriva in piazza Duomo | accolto dagli applausi

15.00, i funerali in Duomo Milano Al via in Duomo i funerali di Stato di Silvio. Ildell'ex premier prima di arrivare nella cattedrale milanese ha attraversato la città scortato dai familiari a bordo delle auto che hanno seguito il corteo funebre, partito dalla ...Un lungo e commosso applauso ha accolto le prime immagini deldi Silvioche lasciava Villa San Martino, proiettate sul maxischermo. Tar la folla emozione e affetto, canti di Forza ...Il carro funebre che trasporta ildi Silvioè partito da Villa San Martino. La vettura ha varcato i cancelli della residenza dell'ex premier ad Arcore. Sulla strada diversi cittadini che salutano applaudendo il ...

Il mezzo di colore blu e totalmente chiuso è uscito dal cancello di via Fratelli Cervi, in mezzo alle auto di scorta Il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele ...Piazza gremita e con l'arrivo del feretro al Duomo di Milano un coro da stadio "C'è solo un presidente, un presidente", dei tifosi del Milan, la sua squadra del cuore che ha presieduto dal 1986 al 201 ...