Il ‘fedelissimo’ di Berlusconi | ”Silvio mi aiuta da lassù | mi farò tatuare suo mezzo busto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Completo blu, camicia nera e spilletta di Forza Italia “che mi ha regalatoa Palazzo Grazioli il giorno della decadenza da senatore”, Marco Macrì, ildi, fin dal primo mattino è in piazza Duomo, a Milano, per dare l’ultimo saluto al suo “idolo”. Partito ieri sera da Alliste, in Salento, il 31enne che da sempre segue il leader di Arcore, ha viaggiato tutta la notte verso Milano sullo stesso treno preso i primi di aprile per raggiungere di corsa l’ospedale San Raffaele, doveera ricoverato in terapia intensiva. Dopo giorni di veglia e il sollievo per le dimissioni il 19 maggio, la morte del leader di Forza Italia lunedì l’ha colto di sorpresa: “Non me l’aspettavo, lui era un leone, ero convintissimo fossero controlli di routine”, dice Macrì all’Adnkronos. Oggi però “non è più il ...