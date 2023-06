Embracer impiega circa 17.000 persone. Nel colosso'intrattenimento ha scommesso anche Savvy Games Group, di ...sua prima...DELLA FINE Pare che tutto abbia avuto inizio con ildi ...In particolare la Procura contesta ai due, nella qualità di socio e rappresentante legale, di non avere tenuto 'durante i tre anni antecedenti la dichiarazione di' i libri 'e ......il piano di riequilibrio e dall'altro di portare alla ...il piano industriale per realizzare gli obiettivi strategici'... coerenti con il percorso di assunzioni in, già avviato ...

Il fallimento dell’azienda delle Instant Pot Il Post