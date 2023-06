Il delitto che B ha commesso da morto | Travaglio accecato dall' odio | l' ultima follia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Porco è diventato bello" diceva Marconel giorno in cui il mondo intero piangeva la morte di Silvio Berlusconi. E oggi, in attesa dei funerali di Stato, non è da meno. Nell'edizione di mercoledì 14 giugno, il Fatto Quotidiano rincara la dose con un editoriale intriso di insulti. "Agli innumerevoli delitti commessi da vivo, B. ne ha aggiunto un ultimo da. Il più imperdonabile: averci lasciato questa corte di vedove (non le due vere e quella finta: tutte le altre), prefiche, leccac***i, para**li, piduisti, terzisti, parassiti, prosseneti, camerieri, servi sciocchi e soprattutto furbi che da due giorni lacrimano per finta (solo lui riusciva a piangere davvero a comando) a reti unificate, devastando quel po' di informazione e di dignità nazionale che gli erano sopravvissute". E questo è solo l'esordio. Sì, perché ...