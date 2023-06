Il coraggio di poter essere qualcosa di radicalmente diverso dalla sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A vent’anni entrai a far parte di Forza Italia per alcuni anni. Quei tempi li ricordo benissimo. Per quelli dinon c’era dignità politica oltre il campo dei progressisti. Anche i rapporti personali, a volte, ne risentivano. La stima che gli altri avevano di te improvvisamente scemava, risuonavano obiezioni come “non credevo che uno preparato e con la tua cultura potesse stare con Berlusconi”. Quando ci andavano giù pesante ti associavano agli stereotipi del ladrocinio socialista o democristiano, oppure mettevano in discussione la tua onestà e la tua moralità; solo perché non stavi con loro e credevi che Berlusconi potessemigliore di loro. È passato del tempo, tanto tempo, ma non fate finta che quegli anni non ci siano stati, non fate finta didimenticare quanto siete stati talebani, scortesi, a volte ...