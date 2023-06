Il collezionista | la storia di un rapitore seriale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) ILSky Cinema suspense con Morgan Freeman, Ashley Judd e Cary Elwes. Regia di David Fincher. Produzione USA 1997. Durata. 2 ore LA TRAMA Qualcuno in una città di provincia USA rapisce le donne giovani, belle e intelligenti.. Alex Cross psichiatra della polizia indaga e viene messo sulla pista buona da una giovane bella e intelligente che è riuscita a fuggire. Cross scopre che ilnon uccide, ma tiene prigioniere le sue vittime chissà dove. E che i rapitori sono più di uno. PERCHE' VEDERLO perchè è una robusta trasposizione, con tanta suspense e zero buchi narrativi del bel romanzo poliziesco di James Patterson. Morgan Freeman per la prima volta nei panni del segugio Alex Cross è carismatico protagonista. Rifarà Cross in film successivi e quando il personaggio lo rileveranno altri non sarà ...