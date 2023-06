I quattro blush migliori per l’estate 2023 | ecco i must have

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oh My! È assolutamente lecito dire che in questi mesi abbiamo visto così tantiuscire nei nostri negozi per quest’estate, che scegliere i 4perfetti per quest’esatate è veramente difficile. Tra formule nuovissime a nuove shades molto attese, sembra che ogni volta che pensiamo di aver trovato quello giusto, ne arriva un altro pronto ad essere swatchato. Ida avere quest’estate: Dior, Pat McGrath, Makeup By Mario e Nars Dopo aver testato per settimane i nuovi fard appena lanciati prima dell’arrivo ufficiale delsono quelli che davvero sono fondamentali. Preparate i pennelli perché iche entreranno dell’Olimpo di quest’estate stanno arrivando. ...