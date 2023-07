I Neanderthal ci hanno battuto sul tempo nell’invenzione dei materiali?

Leggi su aleph-tales

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il primo materiale di sintesi prodotto sul nostro pianeta, forse non è stata un’invenzione della nostra specie, ma dei nostri vicini cugini, i, circa 200 mila anni fa. Uno studio recente dell’Università di Tubinga e del Museo Statale della Preistoria in Germania, insieme all’Università di Strasburgo in Francia, pubblicato su Archaeological and Anthropological Sciences,