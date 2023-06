I nasoni di Roma

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per chi è disa benissimo cosa sono i. Ma non tutti, forse sanno, quale è la storia de. Iniziamo con il dire che isono le tipiche fontanelle che troviamo nella Capitale. Esattamente quelle che, la forma del “rubinetto”, sembra un naso grande…appunto un nasone. Inascono verso la fine del 1800 da un’intuizione del primo Sindaco di unaliberata, Luigi Pianciani per due motivi. Il primo quello di poter dare la possibilità a cittadini e turisti di bere liberamente acqua potabile al centro come in periferia. Il secondo per dare uno “sfogo” alla rete idrica al tempo molto intensa. Insomma, per ridurre la pressione dell’acqua ed evitare le rotture alle tubature. Per molti anni ini andavano con le bottiglie o le brocche a raccogliere l’acqua dei ...