I ministri europei prendono posizione per un processo decisionale più efficace

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per l’Unione Europea, la guerra in Ucraina è stata una novità assoluta. Era stata la Seconda Guerra Mondiale, l’ultimo devastante conflitto che il continente avesse visto, a dare gli input necessari per avviare ildi integrazione. Eppure, davanti a una sfida così grande, l’Unione si è dimostrata capace di prendere unaforte e compatta. Malgrado, e non grazie a, le norme che stanno alla base delcomunitario. In una dichiarazione pubblicata su politico.eu, idegli Esteri di alcuni paesi membri dell’Unione Europea (dalla Germania al BeNeLux, dalla Romania alla Slovenia, arrivando fino alla Spagna) hanno lanciato un appello accorato per rendere più efficiente ildi decision-making europeo per quel che concerne la sicurezza e la ...