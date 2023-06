I FUNERALI Il feretro lascia il Duomo Marta Fascina | l' ultimo gesto straziante Come si allontanano Marina e Pier Silvio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi 14 giugno alle 15 ina Milano si terranno idiBerlusconi, morto all'età di 86 anni il 12 giugno all'ospedale San Raffaele. La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Circa duemila le persone che accederanno alla cattedrale per idi Stato, mentre la piazza - allestita con due maxi schermi - avrà una capienza di circa 10mila persone. Ildi Berlusconi sosterà davanti all'ingresso della cattedrale prima di essere portato all'interno. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo, da Salvini a Tajani. Prevista poi la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi, mentre Romano Prodi, colpito dal lutto per la perdita improvvisa della moglie ...

Dopo idi Stato in Duomo, ilè stato riportato nella cappella di famiglia ad Arcore in attesa della cremazione. Qui vennero celebrati idi mamma Rosa e della sorella Maria ...L'arrivo deldi Silvio Berlusconi al Duomo di Milano per idi stato , è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella piazza della cattedrale per dare l'ultimo ...Il corteo funebre di Silvio Berlusconi, partito da Arcore , ha attraversato diverse zone. Ilè passato davanti allo stadio del Monza , dove tifosi e cittadini hanno salutato l'ex presidente del Consiglio anche sventolando bandiere . Poi è arrivato a Milano , passando per viale Monza e ...

(LaPresse) Un lungo applauso accompagna l'uscita del feretro di Silvio Berlusconi fuori dal Duomo di Milano. E' terminato così il funerale dell'ex presidente del Consiglio e imprenditore morto il 12 ...Ecco le immagini dell'uscita del feretro di Silvio Berlusconi al termine dei funerali di Stato. Il feretro è accompagnato dal coro "C'è solo un Presidente". (Alexander Jakhnagiev) ...