I funerali di Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è morto lunedì 12 giugno 2023 alle 9.30 all'ospedale San Raffaele di Milano dopo un peggioramento della malattia con cui conviva da tempo. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Per oggi mercoledì 14 giugno è stato proclamato il lutto nazionale con...

Ma la sua presenza era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava didi Stato. " ...Berlusconi " ha aggiunto il presule " è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'...Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire diBerlusconi È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il ......per sempre "; " A, sarai sempre con noi presidente "; " Ciao, grazie di tutto ... Aisono presenti tanti sportivi e tante leggende dell'epoca rossonera, dall'ex allenatore ...

Il funerale di Silvio Berlusconi e la bara fatta a mano che non passa inosservata. Si tratta di un modello unico. I dettagli.Il Duomo di Milano è gremito di persone che sono arrivate in piazza per dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici a tenere la mano di Silvia ...