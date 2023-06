I funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - DIRETTA

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Un 'funerale in piazza', con i maxi schermi, e la folla sotto la Madonnina. È tutto pronto aper l'ultimo saluto a. Per idi Stato, oggi alle 15 in, le massime cariche istituzionali, il mondo politica, dello sport e dello spettacolo si uniranno alla famiglia per ricordare l'ex presidente del Consiglio, scomparso all'età di 86 anni. Il governo sarà 'schierato al completo'. Presenti anche Draghi, Renzi e Schlein 11:29sarà cremato a Valenza, poi le ceneri ad Arcoresarà cremato nel Tempio crematorio 'Panta Rei' di Valenza, in provincia di Alessandria. In seguito le ceneri verranno riportate ad Arcore per essere conservate nel mausoleo di famiglia. Ingresso contingentato in ...