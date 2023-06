I funerali di Silvio Berlusconi | le immagini da piazza Duomo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Corone di fiori, bandiere di Forza Italia, sciarpe del Milan e qualche vessillo del Monza, l'ultima impresa sportiva di. Indel, a Milano, dove nel pomeriggio si terranno i, sin da questa mattina i cittadini rendono omaggio al Cav., per l'ultimo saluto. Sono attese circa 10 mila persone per le esequie che saranno celebrate dall'arcivescovo Mario Delpini e a cui si potrà assistere anche tramite i maxischermi montati inper l'occasione. Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, insieme agli altri esponenti del governo. Inoltre saranno presenti alcuni capi di stato come il premier ungherese Viktor Orbán, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. ...

Francesca Pascale commossa C'è anche Francesca Pascale in piazza del Duomo, a Milano, per partecipare aidiBerlusconi. L'ex compagna del Cav è arrivata passando per l'ingresso di ...Attimi di tensione in piazza Duomo a Milano aidiBerlusconi . Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per idiBerlusconi con la maglietta con la scritta 'Io non sono in lutto'. 'Perche - ha spiegato ...Dopo idi Stato di oggi pomeriggio, che cosa succederà al feretro diBerlusconi Secondo quanto è stato fatto trapelare nelle scorse ore, subito dopo le pubbliche esequie del Cavaliere ...

Migliaia di commenti online contro il lutto nazionale, le voci contrarie nell’opposizione, le iniziative all’Altare della Patria e al Teatro Regio di Torino.Alle 15 l’inizio della cerimonia funebre. La piazza gremita di cittadini che vogliono assistere alle esequie dell’ex premier ...