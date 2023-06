I funerali di Berlusconi | l' ex compagna Francesca Pascale commossa all' ingresso del Duomo di Milano

Nel giorno delle esequie di Stato, l'addio al Cav di tanti protagonisti dello spettacolo targato Mediaset Nel giorno deidi Stato di Silvio, morto il 12 giugno scorso all'età di 86 anni, sono tanti i volti della tv che ricordano con commozione il Cav. Tanti anche i protagonisti dello spettacolo ...Così Iva Zanicchi ricorda Silvionel giorno deidell'ex presidente del Consiglio a Milano.Il fondatore della Lega Nord al Duomo di Milano per le esequie Umberto Bossi , accompagnato dal figlio Renzo, in Duomo a Milano per prendere parte aid Stato di Silvio. " E' stato il fondatore del centrodestra, i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto ", ha detto il fondatore della Lega Nord prima delle esequie.

Silvio Berlusconi, funerali di Stato nel Duomo di Milano | La salma sarà cremata e le ceneri riposeranno ad Arcore | 700 i giornalisti accreditati TGCOM

Piazza Duomo si riempie per omaggiare Silvio Berlusconi. Oltre i politici di vip, ci sono tifosi rossoneri e del Monza. Non mancano i contestatori. Dalle prime file di sostenitori ...Milano, 14 giu. (askanews) - "Nel bene e nel male lui lascerà un segno importantissimo sia come imprenditore che come politico, basti pensare a come è stato massacrato, come lui nessuno, è una vergogn ...