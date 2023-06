I FUNERALI DEL CAV L' omaggio di Maria De Filippi | che lezione Marta e Marina | la scelta che la dice lunghissima

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi 14 giugno alle 15 in Duomo a Milano si terranno idi Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni il 12 giugno all'ospedale San Raffaele. La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Circa duemila le persone che accederanno alla cattedrale per idi Stato, mentre la piazza - allestita con due maxi schermi - avrà una capienza di circa 10mila persone. Il feretro di Berlusconi sosterà davanti all'ingresso della cattedrale prima di essere portato all'interno. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo, da Salvini a Tajani. Prevista poi la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi, mentre Romano Prodi, colpito dal lutto per la perdita improvvisa della moglie Flavia, ha annullato la sua partecipazione. Non ...

Per il mondo dello Sport, sono entrati all'internoDuomo l'amministratore dell'Inter Giuseppe Marotta e il presidente della squadra nerazzurra Steven Zhang . In Cattedrale sono inoltre arrivati ...... mogliedem Francesco Boccia, ex parlamentare forzista ma ormai volto notopiccolo schermo. ... Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per prendere parte aidi Stato ...Francesca Pascale commossa C'è anche Francesca Pascale in piazzaDuomo, a Milano, per partecipare aidi Silvio Berlusconi. L'ex compagnaCav è arrivata passando per l'ingresso di ...

Roma, 14 giu. (askanews) - "In tv non ero nessuno, mi ha portato nella sua grande famiglia Mediaset e dato una grande opportunità di fare questo lavoro e essere quello che sono; Berlusconi per me è ...Arrivano con largo anticipo anche la segretaria del Pd Elly Schlein, alla guida della delegazione dem, e Antonio Tajani. (agf ) Anche i vertici Rai presenti a Milano ai funerali di Stato di Silvio ...