Crescono iche alla fine del 2022 hanno raggiunto i 4.450 miliardi di euro, con un incremento del 19% rispetto all'anno precedente e per i quali si prevedono buone performance anche nel 2023. ...Un 2022 di crescita per il risparmio gestito in immobili attraverso ie i Reits, nonostante lo scenario difficile che si è visto per la congiuntura economica e i mercati finanziari. Secondo il 42esimo rapporto suirealizzato da ...Il Rapporto di Scenarievidenzia un aumento globale del 19% e del 13% per l'Italia che chiude il 2022 a 123 miliardi Buone notizie sul fronte real estate. Il settore deiva a gonfie vele in tutto il mondo e anche in Italia si vedono buoni risultati: il patrimonio mondiale cresce del 19% a 4.450 miliardi di euro e nel nostro Paese aumenta del 13% a ...

I fondi immobiliari crescono, +13% nel 2022 - Economia Agenzia ANSA

Crescono i fondi immobiliari che alla fine del 2022 hanno raggiunto i 4.450 miliardi di euro, con un incremento del 19% rispetto all'anno precedente e per i quali si prevedono buone performance anche ...Il patrimonio immobiliare italiano ha registrato 123 miliardi di euro nel 2022, con un incremento di circa il 13% sul 2021. Ma l’incidenza dell’indebitamento è del 50% Il comparto del fondi ...