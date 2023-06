I fan di Berlusconi in piazza Duomo dalle 4 del mattino per i funerali | “Siamo partiti da Palermo | siamo ancora sotto choc”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Noi veniamo da, appena abbiamo appreso la notizia abbiamo preso i biglietti dell’aereo,arrivati in aeroporto all’1 evenuti subito insenza dormire, erano le 4?. A parlare sono due ragazzi di 18 e 19 anni, accorsi ina Milano per idi Silvio. Insieme a loro tanti sono in prima fila dall’alba. “Io mi sono alzato alle 5 e mezza e sono arrivato alle 6, volevo essere davanti a tutti per salutarlo. L’ho sempre votato, anche negli ultimi anni”, dicono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...2600 è ancora una delle console più amate e dopo aver meritato una versione compatta per idel ...teoria di Stephen Hawking di Sandro Iannaccone Come si svolgeranno i funerali di Silvio......stata una frase pronunciata da Paolo Del Debbio che ha scatenato un vespaio di polemiche tra i... ha dichiarato il conduttore dello speciale Tg5 incentrato su Silvioal termine della ......alla Gazzetta dello Sport ha anche un pensiero riguardo la scomparsa di Silvio. Il suo tifo per i rossoneri lo condiziona anche nel parlare della finale di Champions League: ' Dadel ...

Le lacrime dei fan di Berlusconi: "Silvio per noi è un modello di vita" MilanoToday.it

Inizieranno oggi alle 15 nel Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno a 86 anni. Tantissime le misure di sicurezza messe in campo dalle forze dell'Ordine, per u ...Valentina Ferragni è finita al centro di una polemica non indifferente a causa di un suo like contro Berlusconi: il gesto non sfugge ai fan.