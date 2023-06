(Di mercoledì 14 giugno 2023) È difficile dire qualcosa di nuovo su Silvio. Quindi proverò a scrivere qualcosa di vecchio, anzi di “storico” (d’altra parteCavaliere ci teneva alla prospettiva di passare alla storia), riprendendo alcuni miei appunti scritti parecchi anni fa, nella primavera del 2009. In quel periodo l’allorafinì, uscendone ovviamente incolume, nel Casoria-Gate, dopo che era emersa la confidenza tra l’allora 72enne e la 18enne napoletana Noemi Letizia. Era stato il primo di una lunga serie di scandali di quel genere, che si andarono ad aggiungere a quelli legati a reati fiscali e finanziari di vario tipo. Infatti il caso di Karima El Mahroug, pseudo nipote di Mubarak, marocchina, anche lei 18enne, e di tante olgettine (neologismo segnalato persino da Treccani) sarebbe emerso un anno dopo, a maggio 2010 (per concludersi nel ...

... con il cimitero delle clarisse , con dei seggioloni in muratura dove venivano appoggiati i... Perfetto, perpersone . È situato al piano terra ed è in buono stato , secondo l'inserzione ......Tate si rese conto che Sadie Atkins voleva ucciderla implorò la donna di attendere almeno altre... Idelle sfortunate vittime dell'eccidio di Cielo Drive vennero rinvenuti il giorno dopo: i ...E non più di 10mila in piazza (senza pass), che assistono alle esequie attraverso imaxischermi allestiti. Una volta raggiunto il tetto massimo i cittadini - provenienti dalle vie Mazzini, Torino,...

I due corpi di Berlusconi: così l’ex premier ha recitato il suo ruolo istituzionale Il Fatto Quotidiano

"Queste celebrazioni però possono essere anche interpretate come una legittimazione del comportamento dell’ex Cavaliere, in una foga di omologazione e amnesia generali" ...«Un piano sicurezza senza precedenti», preparato dal Comitato per l’ordine pubblico con i sevizi segreti e l’antiterrorismo. Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ...