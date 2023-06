I candidati già sconfitti che sfidano Trump Mentre Wall Street pensa alla sua “alternativa”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Con le candidature dell’ex vicepresidente Mike Pence e dell’ex governatore del New Jersey, Chris Christie, si va definendo la rosa dei pretendentinomination repubblicana. Oltre a Christie e Pence, first appeared on il manifesto.

Ampia al solita la rosa deialla vittoria overall in handicap. In mare oggi, vento ... Terza posizione per il Ker 46 Lisa R di Giovanni di Vincenzo ,vincitore overall della Rolex Giraglia ...... negli ultimi giorni sono emersi in particolare i nome di due possibili, la premier ... da parte sua, afferma di 'non essere candidata a nessun altro lavoro diverso da quello cheho, e ...sembrano essere tre: Cristoph Galtier, Rudi Garcia e Paulo Sousa. Tre situazioni ... Avrebbeparlato con De Laurentiis e sarebbe disposto a tornare in Italia dopo l'esperienza da ...