Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61 | gara-3 finale scudetto Serie A1 VIDEO

Glidi Olimpia Milano -Bologna , match valevole per la gara - 2 della finale Scudetto del campionato di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la squadra guidata da Ettore Messina si è ...Al Forum gara tiratissima risolta solo nel finale (79 - 76). Melli garantisce rimbalzi e solidità, Belinelli infila una tripla dopo l'altra nel ...Nella gara - 1 della finale playoff della Serie A di basket, l'Olimpia Milano supera per 92 - 82 laBologna. Guarda il video con gli...

Highlights, gara-1 finali playoff LBA: EA7 Emporio Armani Milano ... Eurosport IT

Un turno di squalifica per il Forum di Assago, per Daniel Hackett e per Milos Teodosic, pene commutate in ammende sia per l'Olimpia Milano che per i due giocatori della Virtus Bologna. Questa la scelt ...Leggi su Sky Sport l'articolo Basket, finale scudetto: all'Olimpia Milano anche gara 2, 79-76 contro la Virtus Bologna ...