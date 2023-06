Harry rifiuta il regalo di Carlo III per il secondo compleanno di sua figlia Lillibet Diana | “Troppo bizzarro”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nonostante abbiano deciso di allontanarsi dalla scena pubblica, non smettono di far parlare di loro: stiamo parlando die Meghan, i duchi di Sussex, nuovamente nel mirino dei tabloid dopo l‘incidente che li ha coinvolti nelle scorse settimane (e che ha suscitato polemiche e smentite, contribuendo a mantenere la coppia sotto la costante luce dei riflettori). Questa volta l’attenzione dei media britannici si è concentrata sulla piccola Lilibet, lagenita della coppia che ha compiuto due anni lo scorso 4 giugno. Ildella bimba è stato celebrato con una festicciola all’aperto molto intima, senza che i genitori condividessero alcuna foto dell’evento. Ma a suscitare clamore sarebbe stato ilpensato per la nipotina dal nonno, reIII: ...

...di Sussex sidi attribuire la rabbia di Chelsy alla sua visita a un club di lapdance dove, ammette per la prima volta, una ballerina si è seduta sulle sue gambe per un giro di danza.d'...... considerato da alcuni una potenziale spia del regime comunista • Il principesostiene ... All'ultimo minuto, la Conference la vince il West Ham • Leo Messil'offerta degli arabi, ...e Meghan, coccole alla partita Nba. Ma leiil bacio a favore di telecamera X Leggi anche ›e Meghan inseguiti dai paparazzi a New York, sfiorata la tragedia: ma è proprio ...

Harry rifiuta il regalo di Carlo III per il secondo compleanno di sua figlia Lillibet Diana: “Troppo… Il Fatto Quotidiano

Re Carlo non avrebbe invitato Harry e Meghan al Trooping the Colour: i rapporti sarebbero ormai inevitabilmente compromessi ...Harry Hole è tornato con una nuova intrigante indagine. L'ultimo libro di Jo Nesbø, "Luna rossa", si conferma anche questa settimana uno dei più venduti in Italia.