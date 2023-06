Hancko al Napoli | scelto l’erede di Kim

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Costo del trasferimento 20-25 milionial. Con il probabile addio di Kim ilnon vuole certamente farsi cogliere di sorpresa e sta iniziando a sondare il terreno per un eventuale sostituto del difensore coreano. Tra i vari profili visionati dallo scouting azzurro quello che suscita più interesse è sicuramente David, attuale difensore del Feyenoord, per il quale ci sarebbero già stati i primi contatti, sia con l’agente che con la società di Rotterdam. Chi è DavidDavid, 25 anni, è un centrale slovacco di piede mancino che attualmente gioca nelFeyenoord. Forte fisicamente e nel gioco aereo, grazie alla sua statura elevata (1,90)abbina alla fisicità una discreta tecnica e dei buoni tempi di anticipo (solo 3 ...

L'arrivo del nuovo allenatore delnon cambia i piani della società sul mercato. Gli obiettivi restano Scalvini e Koopmeiners (Atalanta) oltre a Danso, Ito, Itakura oper la difesa, ...... Francesco Calzona , ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi dele sponsorizzato da ... SLOVACCHIA (3 - 4 - 2 - 1): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Vavro,; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, ...Su tutti Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e leader del. De Laurentiis ha fatto ... in cima ad una lista che prevede altri profili stranieri come Danso, Ito, Itakura e. Gli ...

Napoli, trovato il dopo Kim: David Hancko del Feyenoord - 100x100 ... 100x100 Napoli

Il nuovo tecnico arriva oggi e sarà presentato nel pomeriggio: con De Laurentiis affronterà subito i casi urgenti del mercato, ma Kim ...Victor Osimhen scatenato anche con la Nigeria, una doppietta nel match di qualificazioni di coppa d'Africa vinto 3-2 contro Sierra Leone che vale il pass alla fase finale della manifestazione ...