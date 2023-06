Hai ancora delle vecchie lire in moneta? Controlla bene | ce ne sono alcune che valgono tantissimo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 giugno 2023)leinche hai lasciato nel cassetto, ecco quelle che potrebbero valere una vera fortuna. Spesso le teniamo riposte in qualche cassetto, in una credenza o addirittura in qualche scatolone lasciato in soffitta o nel box. E magari le andiamo a riguardare una volta ogni tanto, per ricordare il passato o, più spesso, semplicemente ce ne dimentichiamo. Senza renderci conto chedi essere potrebbero valere una vera e propria fortuna arrivando addirittura a cambiarci la vita. Potrebbero cioè, se vendute al collezionista giusto, aiutarci a realizzare molti dei nostri sogni nel cassetto. Valore: le monete dare (ilovetrading.it / Fonte ansa)Gli appassionati di numismatica lo sanno ...