Guendalina Tavassi | il fidanzato finisce in ospedale E lei se ne va al sushi | ' Che dite | secondo voi mi odierà?'

se ne va al sushi mentre il fidanzato è in ospedale. La showgirl e opinionista ne combina una più del diavolo e ad andarci di mezzo è sempre Federico Perna , il suo compagno. Questa ...si mostra in bikini per la gioia dei follower: il costume striminzito non trattiene le sue forme esplosiveè un volto televisivo particolarmente noto. La sua ...prende in giro il fidanzato su Instagram chiamandolo in un modo curioso: ecco qual è ...

Guendalina Tavassi, il fidanzato finisce in ospedale. E lei se ne va al sushi: «Che dite, secondo voi mi odier leggo.it

Guendalina Tavassi se ne va al sushi mentre il fidanzato è in ospedale. La showgirl e opinionista ne combina una più del diavolo e ad andarci di mezzo è sempre ...Guendalina Tavassi è una delle influencer italiane più seguite sui social network, principalmente su Instagram ...