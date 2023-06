Gruppo Volkswagen - Al via la grande ristrutturazione dei marchi | ecco i primi indizi sul futuro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A poco meno di un anno dalla sua nomina al vertice del, Oliver Blume è pronto a rivedere in profondità l'intera struttura operativa del costruttore di Wolfsburg e a presentare al mercato borsistico un piano volto ad accelerare il passaggio alla mobilità elettrica e a risolvere, una volta per tutte, le problematiche lasciate in eredità dal suo predecessore Herbert Diess. Diverse sono le indiscrezioni lanciate dalla stampa tedesca sui propositi di Blume e, in particolare, su alcune linee guida delle nuove strategie che saranno presentate il 21 giugno prossimo durante un "Capital Markets Day", ossia un incontro con analisti e investitori. Per esempio, secondo la testata economica Handelsblatt, un top manager avrebbe anticipato l'avvio "della piùdegli ultimi decenni" e di ...