Grottaferrata | tir contromano su via Anagnina travolge le auto | 6 feriti

, comune a pochi chilometri da Roma , un, per cause ancora da accertare, ha percorso un tratto di strada contromano provocando tamponamenti a catena che hanno coinvolto sei auto e ...È il bilancio dell'incidente avvenuto oggi alle 12.30 in via Anagnina, all'altezza didopo che un, per ragioni ancora da chiarire, ha percorso un tratto di strada in contro sensoSei feriti di cui due in modo grave. È il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in via Anagnina, all'altezza didopo che un, per ragioni ancora da chiarire, ha percorso un tratto di strada in contro senso. Sei le vetture coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. In base a quanto si ...

GROTTAFERRATA - Tir sbanda e centra diverse auto: le foto dell'Incidente al bivio sull'Anagnina - Foto, Photogallery CastelliNotizie.it

Un Tir ha imboccato contromano via Anagnina ai Castelli Romani e ha provocato un tamponamento tra sei auto. Due feriti gravi.CRONACA – Poco prima delle 13.00 un tir si è sfrenato su via Tuscolana, all’incrocio con via Anagnina e ha colpito 8 auto, per poi finire contro un’edicola, per fortuna, chiusa ...