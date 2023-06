Grottaferrata Roma | Tir va contromano | sei feriti

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della Stazione diper i rilievi. .Non si esclude che il camion possa avere avuto problemi ai freni ma è una ipotesi ancora da accertare. TI POTREBBE INTERESSAREGrave incidente stradale oggi su via Anagnina 58, a, alle porte di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un tir ha percorso un tratto di strada contromano. Sei ...

Incidente Roma, tir contromano a Grottaferrata: 6 feriti, 2 sono gravi Adnkronos

Accade all'altezza di Grottaferrata (provincia di Roma) sulla via Anagnina. Sostituì la Dc, niente meno che la Dc, cioè mezzo secolo di potere, governo e consenso e identità italiani. La sostituì e ri ...Incidente a Grottaferrata. Un tir contro mano si in via Anagnina 58 si è schiantato contro altre auto provenienti dalla direzione contraria. Grottaferrata, automobilisti ...