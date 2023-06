Grosso-Frosinone | è finita | l’uomo promozione non rinnova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Quest’anno va così. Le prime della classe dei campionati italiani si separano dai propri allenatori. Era successo al Napoli con Luciano Spalletti, capaci di divorziare dopo il terzo fantasmagorico scudetto. Lasciando tutti sgomenti. Ora è accaduto alcampione della Serie B, che non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo con Fabio: l’ex campione del mondo, grande protagonista sulla panchina ciociara, ha rifiutato l’offerta del club di Maurizio Stirpe. Le strade di tecnico e società si separano. Con buona pace di squadra e tifosi. Il tecnico lo ha comunicato alla società proprio in queste ore. Ille ha provate tutte per continuare conche dopo diversi anni di purgatorio era riuscito a riportare in Serie A i gialloblù. Ma alla fine non c’è stato niente da ...