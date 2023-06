Grecia | barcone con 750 persone a bordo si ribalta Oltre 50 morti | era diretto in Italia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un peschereccio, con acirca 750, è naufragato a sud del Peloponneso (a 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos). Salpato da Tobruch, in Libia, ed erain, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera. Il bilancio provvisorio del naufragio è di 59. Finora 14 migranti, dei 104 soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale di Kalamata. «Secondo le dichiarazioni delleche si trovavano a, il numero dei passeggeri era di 750: temiamo che purtroppo il numero deisalirà di molto», ha dichiarato il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas, al sito di Kathimerini. Nikas ha poi spiegato che la Regione ha già avviato il «noleggio di camion appositi per la corretta gestione ...

